Lanterna da Série C, o Anápolis (8 pontos) volta a jogar pressionado pela necessidade de pontuar na 12ª rodada da competição. O Galo da Comarca terá uma partida difícil fora de casa, contra o Caxias-RS, na noite desta terça-feira (30), às 19h30. O jogo será disputado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), onde a equipe gaúcha (15 pontos) também necessita somar mais pontos para ficar em boa posição na briga por uma das oito vagas (G8) à próxima fase.O Anápolis conquistou a Copa Centro-Oeste e garantiu vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027, mas perdeu tempo e jogos importantes na Série C. Por isso, não saiu da faixa de risco e apostou na troca de técnico - Roberto Fernandes chegou para o lugar de Evaristo Piza, campeão da Copa Centro-Oeste. Na estreia de Fernandes, o Galo da Comarca bateu o Itabaiana-SE por 2 a 0 na 11ª rodada, mas viu alguns concorrentes conquistarem bons resultados na 12ª rodada - o Itabaiana-SE (10 pontos) venceu a Ferroviária-SP de 1 a 0, enquanto o Confiança-SE (11 pontos) empatou (1 a 1) com o Ypiranga-RS.A equipe goiana joga desfalcada do meia Cássio Gabriel, contratação do clube que foi campeão da Copa Centro-Oeste e foi autor de um gol no triunfo no último jogo. Ele deixou o clube no sábado (27) e avisou que não mais atuaria pelo Anápolis. Outro desfalque será o goleiro Ravel, contundido. Victor Hugo deve atuar, mas Márcio Defendi também é opção.O Caxias é dirigido pelo técnico Marcelo Cabo (ex-Atlético-GO, Vila Nova e Goiás). O time grená terá o desfalque do artilheiro Salatiel (cinco gols na Série C). Ele está suspenso. Felipe Rangel e Gaspar são candidatos a atuarem no ataque. Outro atleta ausente será o volante Matheus Nunes, também suspenso.FICHA TÉCNICASérie C - 12ª rodadaJogo: Caxias x AnápolisLocal: Estádio Centenário (Caxias do Sul-RS)Horário: 19h30Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/ALAssistentes: Rondinelle dos Santos Tavares/AL e Maria de Fátima Mendonça da Trindade/ALCaxias: Bussato; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Marcelo Freitas, Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Felipe Rangel (Gaspar). Técnico: Marcelo CaboAnápolis: Victor Hugo (Márcio Defendi) ; Rubinho, Igor Souza, Rafael Costa, Leonan; Mila, Kauan Martins (João Borim) e Juninho; Kaik, Gonzalo e Fernandinho. Técnico: Roberto Fernandes