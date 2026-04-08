Embalado pelos bons resultados recentes na temporada, o Vila Nova visita o Primavera-MT nesta quarta-feira (8), a partir das 19 horas, no Estádio Cerradão, pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste. A equipe colorada será comandada por Ariel Mamede, auxiliar técnico do clube, que terá à disposição uma mescla de jogadores do time profissional e das categorias de base.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e trio de arbitragem)\nO Vila Nova ocupa a vice-liderança do Grupo A da Copa Centro-Oeste. Com três pontos, o Tigre assume a liderança parcial em caso de vitória sobre o Primavera, pois empataria em número de pontos com o líder Rio Branco-ES, mas levaria vantagem no saldo de gols.\nComo o Rio Branco joga apenas na quinta (9), às 20h30, fora de casa, contra o Operário-MS, o Vila Nova pelo menos dormiria na 1ª colocação e praticamente garantiria, até o fim da rodada, um espaço entre os dois primeiros colocados da chave, que avançam para a semifinal. Isso porque o Tigre tem cinco gols de saldo em apenas dois jogos, devido à goleada de 6 a 0 sobre o Operário-MS na rodada passada.