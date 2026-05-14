O queniano Sabastian Sawe, recordista mundial da maratona, confirmou nesta quarta-feira (13) que irá disputar a Maratona de Berlim, em 27 de setembro. O atleta tentará o bicampeonato e bater novamente o recorde.\nEm abril, na Maratona de Londres, Sawe bateu o recorde mundial dos 42.195m, baixando da marca de duas horas. Ele foi o primeiro atleta a conseguir o feito, fazendo o tempo de 1h59min30s.\nCorre que dá: confira as principais corridas de rua em Goiás e no Brasil até o fim de junho\nAno passado, ele foi campeão da Maratona de Berlim com ritmo para quebra de recorde. O atleta contou com ajuda de ''coelhos'' e manteve pace para bater o recorde mundial ano passado, mas tirou o pé devido à alta temperatura na capital alemã e completou com o tempo de 2h02m16s.\nO percurso da maratona alemã é considerado um dos mais rápidos do mundo. A corrida berlinense tem esta fama por ter sido o palco de nove recordes mundiais registrados entre 1998 e 2022. A última foi com Eliud Kipchoge, com o tempo de 2h01m09s.