Primo da Rainha Marta, o atacante Geovany Soares busca afirmação no Atlético–GO após bom início de passagem pelo clube goiano. O jogador de 25 anos nasceu em Dois Riachos (AL) e, assim como Marta, começou a carreira no futebol amador em sua cidade natal. A família também revelou a lateral Daíse, de 21 anos, que já atuou no Corinthians e hoje defende o União Desportiva-AL.\nGeovany Soares foi contratado pelo Atlético-GO dois dias, em 25 de março, antes do fechamento da janela extra da CBF para a transferência. Rápido, o novo contratado ganhou espaço no Dragão, foi preciso no cruzamento para o gol de Marrony, na derrota (2 a 1) de virada para o Vila Nova, pela Série B.\n"A minha relação com a Marta é a melhor possível. É uma pessoa que sempre me apoiou, ajudou. Nós jogamos juntos na minha cidade (Dois Riachos), no ataque. A Marta é uma inspiração não só para mim, mas para o Brasil e o mundo. É uma pessoa que venceu as dificuldades, saiu da cidade ainda criança, aos 14 anos. Não tenho o que falar da Marta. É inspiração para todo mundo", disse o atacante atleticano sobre a prima famosa, eleita a melhor do mundo por seis vezes, além de ser medalhista olímpica, destaque do futebol feminino mundial e uma das grandes referências no esporte, entre outras conquistas.