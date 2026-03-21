Um problema em uma tubulação de água teria sido a causa do buraco que se abriu no início da reta principal do autódromo de Goiânia, neste sábado (21), e atrasou o início das atividades da MotoGP no período da tarde. A informação foi obtida pelo POPULAR junto ao secretário-geral Adriano da Rocha Lima.\n“Não tem nada a ver com o asfalto. Foi uma tubulação (de água) embaixo que estourou, a pressão abriu o burcado pequeno. Já está recuperado e tudo certo”, explicou o secretário, que acompanha a MotoGP no autódromo de Goiânia.\nO incidente foi identificado pela direção de prova antes do início do Q1 da Moto3, por volta das 12h40. Em cerca de duas horas, a equipe de manutenção realizou o reparo na pista. O buraco foi aberto no início da reta principal, próximo da curva 0.\nPor causa do incidente, toda a programação da MotoGP no período da tarde foi alterada. A organização da categoria informou que a corrida sprint vai ser disputada a partir das 16h20.