O último processo com intervenção direta no asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, começou no dia 3 de setembro. A previsão é que essa fase da obra seja concluída em no máximo duas semanas. O equipamento esportivo está fechado para obras exclusivas na pista desde o final de julho e passa por troca de toda camada asfáltica.\nA pista, que tem extensão de 3.835 metros, sendo 15 metros de largura na reta final e 14 metros na parte interna, foi dividida em três faixas para a máquina pavimentadora de asfalto realizar o processo de recapeamento. Nesta sexta-feira (11), começou a pavimentação do segundo trecho.\nO POPULAR apurou que a estimativa mais positiva é que no meio da próxima semana o processo de recapeamento seja concluído, mas o Estado trabalha para concluir essa última intervenção direta no asfalto em duas semanas.