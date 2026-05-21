A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou denúncias contra o lateral direito Rodrigo Soares e o atacante Esli Garcia, ambos do Goiás, com atraso de alguns dias e os jogadores foram liberados pelo STJD para atuar normalmente nos próximos jogos da equipe na Série B.\nOs jogadores foram julgados nesta quinta-feira (21) pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD. No início da sessão, o relator William Figueiredo informou, durante a leitura do relatório, que a denúncia foi apresentada ao tribunal dia 14 de maio.\nRodrigo Soares e Esli Garcia foram expulsos no dia 10 de abril na derrota por 2 a 0 para o Juventude pela 4ª rodada da Série B. O lateral por parar com falta uma oportunidade clara de gol e o atacante por agredir um adversário (Rodrigo Sam) com um soco.\nDr. João Vicente fez a defesa do Goiás no STJD nesta quinta-feira (21) (Reprodução / Youtube / STJD)