A procuradoria do STJD formalizou a denúncia conjunta por uma série de fatos ligados ao clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão.\nA reportagem apurou que a medida engloba os árbitros da partida, dirigentes são paulinos e até o atacante Vitor Roque, pela postagem com cunho homofóbico que fez nas redes sociais.\nLeia também\n+Goiás ganha opções para jogo contra o Athletic-MG, mas pode ter ausência de volante\nO árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram enquadrados por "deixar de observar as regras da modalidade", como prevê o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O gancho aos árbitros pode ser de 15 a 120 dias.\nJá Carlos Belmonte e Rui Costa, que comandam o futebol do São Paulo, foram enquadrados por xingar a equipe de arbitragem, como foi relatado na súmula. Eles podem ser punidos de 15 a 180 dias.