Quando Carlo Ancelotti, 66, concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção brasileira, no final de maio, o italiano recorreu ao espanhol e prometeu aprender rapidamente o português.
Passados três meses, Ancelotti mostrou que tem estudado a língua dos brasileiros e demonstrou desenvoltura ao divulgar a lista de convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na segunda-feira (25).
Já é possível perceber a evolução na fala de Ancelotti que ainda parece ter dificuldades para entender o significado de algumas palavras e tende a misturar espanhol com português; ele usa vocábulos como "solo" em vez de só, "puedo" no lugar de posso, e por aí vai. Compreensível.