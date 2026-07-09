O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, projetou que serão necessários, em média, 67 pontos ao longo das 38 rodadas da Série B para conquistar o acesso direto à Série A, terminando entre os dois primeiros colocados. A partir desta temporada, apenas os dois primeiros garantem vaga direta na elite, enquanto as outras duas vagas serão definidas em mata-matas entre o 3º e o 6º colocados e o 4º e o 5º colocados.\n“Eu calculo, é difícil, mas é possível ganhar as 11 partidas que nós temos (em casa). Chegaria em 64. E mais uma ou duas fora de casa, para entrar direto (na Série A). São pontosque a gente calcula, mas não adianta pensar lá na frente”, disse o treinador.\nA Série B é disputada no sistema de pontos corridos desde 2006. Nas 20 edições realizadas nesse formato, o vice-campeão somou 67 pontos ou menos em 12 oportunidades, o equivalente a 60% das temporadas. Já nos outros 40%, oito das 20 edições, o 2º colocado terminou a competição com 68 pontos ou mais.