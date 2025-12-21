Revelação do Atlético-GO, o jovem atacante Yuri Alves, de 19 anos, está na mira do Palmeiras. O time paulista fez uma proposta para contratar o jogador que é promessa do Dragão. Inicialmente, Yuri chegaria ao alviverde por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra.\nA ideia do clube paulista é que o jogador, cria da base rubro-negra, integre o time sub-20, mas com projeção de receber oportunidades na equipe profissional ao longo da temporada.\nCom transações, Atlético-GO pode embolsar quase R$ 30 milhões antes do fim do ano\nO modelo de negócio é semelhante ao adotado pelo Palmeiras com o meia Larson, que chegou por empréstimo do Goiás para a equipe sub-20, se destacou e deve ser adquirido em definitivo.\nSe o negócio for fechado e caso Yuri Alves tenha bom desempenho, o Palmeiras deve repetir a estratégia ao final da próxima temporada.