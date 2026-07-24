O meia Hygor Souza projetou o retorno do Goiás à Série A na categoria sub-20 e celebrou a conquista do título da Série B sub-20. O jogador de 17 anos é um dos destaques da equipe sub-20 e deu a assistência para o gol marcado por Halerrandrio durante o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar da decisão contra o Ceará. O time goiano venceu nos pênaltis por 11 a 10.\n“Estou vivendo um momento especial, e esse título recompensa todo o esforço do grupo durante a temporada. Tudo que estamos vivendo mostra que o trabalho está sendo bem feito, mas sei que preciso manter os pés no chão, evoluir e aproveitar cada chance que surgir. Sou muito grato a todos que fazem parte desse processo e espero retribuir dentro de campo, levando muitas alegrias ao torcedor do Goiás”, disse Hygor, que tem contrato com o Goiás até o fim de 2028.