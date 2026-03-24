A Brasil Motorsport, promotora da MotoGP no Brasil, reconheceu as falhas na pista do autódromo de Goiânia em um comunicado sobre a realização do GP do Brasil na capital no último fim de semana. A promotora detalhou os problemas que geraram transtornos a pilotos e equipes, como também fez a FIM nesta terça-feira (24).\nDe acordo com a nota, as fortes chuvas causaram o problema do sábado (21), quando o sistema de esgoto cedeu sob o pavimento em um ponto específico da reta principal.\nAinda segundo o comunicado, as altas temperaturas de domingo (22) provocaram a deterioração de uma faixa na curva 12. A empresa atribuiu essa última falha a "problemas de aplicação", sem detalhar o que houve.\nA FIM também emitiu comunicado nesta terça-feira (24) sobre os problemas, com justificativas parecidas com as da Brasil Motorsport.