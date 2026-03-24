A promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria do Ministério Público de Goiás (MP-GO), esteve no Autódromo Internacional Ayrton Senna na tarde desta segunda-feira (23) para fazer registros de imagens dos problemas relatados por pilotos e pela organização da MotoGP na pista do circuito. A visita durou cerca de 1h30 e foi motivada, segundo a promotora, após ela ver notícias e publicações de que o “asfalto era de péssima qualidade”.\nAo POPULAR, a promotora explicou que orientou um oficial de justiça, nomeado de Alex, a ir ao autódromo fazer registros de imagens dos problemas relatados. A ida da promotora não estava prevista e, segundo ela, um desentendimento a motivou a ir ao equipamento esportivo pessoalmente.\n“Pedi para que o Alex, que é o oficial da promotoria, fosse até lá fazer as fotos e me trazer. Por quê? Porque quando se abre um procedimento, você verifica: é verdadeiro isso ou não é verdadeiro? Se é verdadeiro, a gente tenta resolver ou entrar com uma ação judicial. Se não é verdadeiro, a gente arquiva. Por isso eu necessito de provas para saber se arquiva ou não. Chegando lá, eles não deixaram o Alex entrar. Ele voltou, fez uma certidão, me reportou, e eu decidi ir pessoalmente”, afirmou a promotora.