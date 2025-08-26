O Vila Nova recebeu no início da noite desta terça-feira (26) proposta de pouco mais de R$ 500 milhões para aquisição da SAF do clube. A oferta é de um grupo de fundos de investimentos geridos pela REAG, gestora de fundos de investimento com sede em São Paulo.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nA proposta, recebida às 18h08 desta terça-feira (26), tem cerca de 15 páginas e é a quinta que chega até a Pluri Consultoria desde que assumiu a intermediação para negociações que têm relação com a SAF do Vila Nova, o que ocorreu no final de 2022.\nO grupo que fez a proposta nesta terça-feira (26) avalia que a oferta tem potencial para "mudar o patamar" do Vila Nova. Parte do grupo integrava a oferta feita em janeiro de 2024 pela SAF do Vila Nova e que não avançou.\nVila Nova antecipa chegada de Enzo Bizzotto, filho de ídolo do Goiás