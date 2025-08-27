A proposta recebida, na última terça-feira (26), pelo Vila Nova para aquisição da SAF do clube tem um convite formal ao presidente atual do clube, Hugo Jorge Bravo, para se tornar o CEO (diretor executivo) da empresa que vai gerir o futebol colorado. A oferta também prevê investimentos para pelo menos a duplicação da capacidade do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.Na última terça-feira (26), o Vila Nova recebeu uma proposta de, como publicou em primeira mão O POPULAR, pouco mais de R$ 500 milhões para aquisição da SAF do clube. A oferta é de um grupo de fundos de investimentos geridos pela REAG, gestora de fundos de investimento com sede em São Paulo.O documento com a proposta enviado à Pluri Consultoria, contratada desde o fim de 2022 para captar investidores para a SAF do Vila Nova e que chega à quinta oferta recebida, tem cerca de 15 páginas e inclui, entre outros itens, reforma e ampliação do OBA e convite a Hugo Jorge Bravo.A reportagem apurou que a promessa do grupo que fez a oferta é de início imediato de obras após a aprovação de um projeto de reforma e ampliação do OBA. A informação é de que já existe um projeto dentro do Vila Nova, que poderia ser melhorado e colocado em prática. A intenção é de pelo menos dobrar a capacidade do estádio - da atual de 10 mil lugares para 20 mil torcedores.O convite formal feito a Hugo Jorge Bravo para se tornar o CEO da SAF está entre os itens da proposta. Se o dirigente, que é presidente do Vila Nova desde 2020 e completa neste ano seis anos de mandato, aceitar, haverá conversa do fundo de investidores para acerto de salário e outros detalhes.A reportagem apurou que o grupo que fez a oferta entende que a continuidade de Hugo Jorge Bravo no clube é importante para a nova eventual gestão.No trâmite da proposta feita para aquisição da SAF do Vila Nova, a Pluri Consultoria recebe e encaminha ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Décio Caetano, que convoca reunião do Conselho para votar a aprovação da proposta.A proposta apresentada pela REAG foi elaborada em conjunto com a Rafatella Investimentos, do empresário goiano Lélio Vieira Carneiro Júnior. Lélio Júnior chegou a lançar candidatura à presidência do Conselho Deliberativo do Tigre em 2019, mas retirou a chapa. Na ocasião, Décio Caetano foi eleito.A REAG é uma das sócias da REVEE, empresa listada na B3 que desenvolve arenas de entretenimento e tem, em seu portifólio, a Arena Canindé, por exemplo.Outro item previsto na proposta é a negociação de uma dívida do Vila Nova que seria de mais de R$ 150 milhões.