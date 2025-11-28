O Goiás busca um novo diretor de futebol e um dos desafios do próximo profissional a ocupar o cargo será começar e terminar a mesma temporada no clube. Além da montagem do elenco esmeraldino, o futuro dirigente do clube goiano terá de lidar com a pressão do cargo que ficou marcado pela rotatividade nos últimos anos.\nDesde que o Goiás mudou o modelo de gestão administrativa, deixando de ter uma direção executiva e sendo liderado por um Conselho de Administração, nenhum diretor de futebol começou e terminou o ano à frente do principal departamento do clube.\nO POPULAR procurou o presidente do Conselho de Administração, Aroldo Guidão, para falar sobre o assunto, mas o dirigente não retornou o contato feito pela reportagem.\nRumores no Goiás: clube pode fazer propostas para dois atletas em fim de contrato