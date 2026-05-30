O Paris Saint-Germain passou mais de uma década gastando cifras bilionárias, colecionando estrelas e acumulando frustrações até conquistar sua primeira Champions League na última temporada. Um ano depois, já não precisa provar que pertence à elite do futebol europeu.\nNeste sábado (30), o time francês alcançou o bicampeonato do maior torneio de clubes da Europa e ainda impediu o Arsenal de entrar para o seleto grupo de campeões.\nA conquista consolida o PSG como uma potência europeia, algo que parecia improvável mesmo nos tempos em que Neymar, Messi e Mbappé simbolizavam um projeto tão ambicioso quanto incompleto.\nO PSG tornou-se apenas o segundo clube neste século a conquistar a Champions em duas temporadas consecutivas. Até então, somente o Real Madrid havia alcançado esse feito, com os títulos de 2015/16 e 2016/17. A equipe espanhola ainda ampliaria a sequência ao levantar a taça também em 2017/18, completando um tricampeonato inédito na era moderna da competição.