Em discurso na abertura da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, destacou a magnitude esperada para o evento em termos de público.\nSegundo o dirigente, são esperadas sete milhões de pessoas nos estádios para acompanhar as 104 Leia tambémpartidas da Copa entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.\nLeia também\n+Vila Nova acerta contratação de Marquinhos Gabriel e renova com lateral\n"São 104 Super Bowls em um mês", afirmou Infantino no Kennedy Center, em Washington. O estádio Superdome, em Nova Orleans, que recebeu a final do Super Bowl em 2025, tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores.\nO presidente da Fifa acrescentou que são esperadas seis bilhões de pessoas acompanhando o torneio pela TV. "Que verão maravilhoso teremos aqui. Vai ser único, singular, espetacular", celebrou Infantino.