A lista de clubes punidos com transfer ban não está restrita ao Goiás. No Brasil, 11 times de futebol receberam punições aplicadas pela FIFA e estão proibidas de inscrever jogadores. A lista vai de equipes da elite do Campeonato Brasileiro aos que estão sem divisão na competição nacional.\nO Goiás foi punido na terça-feira (4) após não pagar uma dívida de pouco mais de R$ 500 mil ao Sint-Truidense, da Bélgica, decorrente do mecanismo de solidariedade, uma regra que destina valores aos clubes que participam da formação de um atleta até os 23 anos. O caso envolve a passagem do volante Jhonny Lucas, que jogou entre 2022 a 2024 pela equipe goiana.\nNa Série B, além do Goiás estão punidos com transfer ban: Fortaleza e Ponte Preta. O time paulista possui duas punições do tipo ativa na FIFA, ambas por tempo indeterminado. A punição do Leão é por três janelas de transferências.