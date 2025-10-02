A definição da CBF de fazer a final da Copa do Brasil ainda terá desdobramentos. A entidade não anunciou onde será o jogo em 2026, mas tem algumas premissas para a definição futura.\nA ideia em fazer em campo neutro, com jogo único, foi uma solução encontrada para tentar aliviar a carga de jogos dos times da elite.\nNesse formato, a CBF assume a organização da partida, ficando com a operação do jogo, mas também com a bilheteria.\nLeia também\n+Tadeu diz que Goiás precisa somar pontos fora de casa para compensar tropeço na Serrinha\nA entidade entende que o ganho para os clubes com a criação do produto mais badalado e o alívio de uma data compensam.\nA definição do local da partida será mais adiante, em tempo suficiente antes da definição de possíveis finalistas. No projeto, há questões comerciais envolvidas e também logísticas.