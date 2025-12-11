Um dos principais desafios que o Grupo Construcap terá nos próximos anos será convencer os clubes goianos a mandar jogos no estádio Serra Dourada com maior regularidade. A empresa assumiu a gestão do complexo esportivo e também será responsável pela reforma de modernização da praça esportiva e de outros equipamentos do complexo, como o Goiânia Arena, Parques da Criança e todo o entorno do local. O projeto arquitetônico foi apresentado na última quarta-feira (10).A intenção da concessionária é priorizar que jogos no estádio tenham mandos dos clubes goianos, principalmente os que envolvem Atlético-GO, Goiás e Vila Nova. Há possibilidade de partidas de times de fora do Estado serem disputadas em Goiânia, mas a prioridade da Construcap, segundo a empresa, será conversar com as principais equipes goianas para que voltem a usar o Serra Dourada com frequência.“O que nós queremos é trazer Goiás contra Flamengo, Atlético-GO contra Flamengo e Vila Nova contra Flamengo. Nós queremos os clubes goianos mandando os grandes jogos, contra os principais clubes, no Serra Dourada. Esse será nosso foco, trazer os clubes da cidade. Temos que resgatar o torcedor para o Serra Dourada”, explicou Samuel Lloyd, diretor da Construcap.O projeto do complexo Serra Dourada foi apresentado para o público, mas os três principais clubes de Goiânia receberam imagens do projeto dias antes. Segundo Samuel Lloyd, todos gostaram do que viram nas projeções. O diretor acredita que conseguirá manter diálogo com as equipes para que decidam atuar com mais frequência no estádio.“Nossa prioridade absoluta é contribuir para o crescimento do futebol goiano. Todas as lideranças dos clubes, Goiás, Vila Nova e Atlético-GO, conheceram o projeto antes. Todos ficaram encantados com o que a gente vai oferecer após a reforma”, reforçou Samuel Llyod.O diretor, no entanto, explicou que o projeto do novo Serra Dourada também prevê que o estádio volte a receber grandes jogos e reconquiste espaço para ser sede de competições internacionais.“Passa pelo nosso projeto também trazer jogos da seleção brasileira, amistosos internacionais, porque nós vamos estar entregando para a sociedade um estádio em nível e padrão mundial. Queremos que o estado de Goiás passe a figurar entre os principais eventos esportivos do Brasil. A exemplo do que nós fizemos no estádio Mineirão”, acrescentou o diretor da Construcap.O Serra Dourada não será o primeiro estádio reformado e administrado pela Construcap. A empresa também administra o Mineirão, em Belo Horizonte, e parques tradicionais do Brasil como o Ibirapuera, em São Paulo, e o Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu-PR.O Mineirão, por exemplo, será uma das sedes da Copa do Mundo feminina em 2027 e, no ano passado, foi o palco da Supercopa Rei, conquistada pelo São Paulo após superar o Palmeiras.“Quando você olha para um viés da profissionalização, cada vez mais concorremos com ligas internacionais. Hoje, todo mundo pode ver um jogo no Japão, pode ver um jogo na Ásia, pode ver um jogo nos Estados Unidos. Precisamos melhorar o nível do espetáculo. Tenho certeza que uma arena como o Serra Dourada, completamente renovada, vai mudar a cabeça dos grandes líderes do futebol daqui. É o que nós temos ouvido deles”, salientou Samuel Llyod.Histórico recenteO último ano em que o Serra Dourada teve uma temporada cheia de jogos foi 2019, quando recebeu 40 partidas, sendo um amistoso.Entre 2020 e 2021, além da ausência de partidas em boa parte do período da pandemia da Covid-19, o estádio ficou fechado por recomendação do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) após perícias que detectaram uma série de problemas estruturais no Serra Dourada. Após acordo e algumas intervenções por parte do Estado, o estádio foi reaberto em 2022 e recebeu 23 partidas desde então.Nesse período, apenas o Vila Nova optou por levar jogos para o Serra Dourada em cenários de partidas com expectativa maior de público. Rubro-negros e esmeraldinos também atuaram na praça esportiva recentemente, mas na maioria das vezes por necessidade que envolvem a capacidade, como foram os casos de jogos da Sul-Americana em que os estádios particulares não foram liberados pela Conmebol em fases decisivas da competição.