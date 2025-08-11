O Goiás voltou a vencer na Série B após três jogos - 2 a 1 sobre o Operário-PR na Serrinha no último sábado (9) - e garantiu a liderança da competição com dois pontos de diferença para o vice-líder. Mas uma estatística incomoda o técnico Vagner Mancini. É o fato de o clube esmeraldino ter sofrido gols em nove dos últimos dez jogos na Segundona.São 12 gols sofridos entre as rodadas 12 e 21. Na última semana, o treinador disse que ficou mobilizado em rever os lances e trabalhar na correção do que encontrou de errado no Goiás, sobretudo quando o time sofre contra-ataques. No jogo da última rodada, Mancini viu melhora, mas quer ainda mais.“Me incomoda (estatística de sofrer gol em 9 dos últimos 10 jogos) e achei que hoje (sábado) a gente não fosse tomar gol. O gol foi chute de fora da área, que foge um pouquinho daqueles gols que a gente vinha levando”, contou Mancini sobre o gol do Operário-PR, marcado por Boschilia, que teve um leve desvio e e venceu Tadeu no jogo de sábado (9) - o Goiás vencia por 1 a 0, gol de Moraes, quando sofreu o empate e, depois, buscou o gol da vitória, com Messias.“Vi um sistema defensivo mais equilibrado e dei muita ênfase para que a gente não jogasse tão exposto, como foi contra o Remo, quando alertei os atletas do que poderia acontecer. E nós tomamos o gol. O Remo ainda acabou perdendo duas oportunidades”, lembrou Mancini.O técnico esmeraldino se atenta para o fato de o Goiás chamar a atenção dos adversários.“Todo mundo está assistindo aos jogos do Goiás. Você vê o Goiás tendo volume de jogo, mas tomando gols parecidos. Todo mundo vai armar estratégia para isso”, projetou.Mancini ainda explicou o trabalho da semana que antecedeu a vitória sobre o Operário-PR. “Ao longo da semana, dei muita ênfase à parte defensiva porque sei que a parte ofensiva é mais fácil de arrumar, depende muito mais da técnica do jogador. Defensivamente, você precisa que muitas variantes deem certo. Vi uma melhora e espero que seja uma melhora para a gente parar de sofrer tantos gols. Mas enquanto estamos fazendo dois e sofrendo um, está tudo certo”, disse Mancini.Nos últimos dez jogos, o único em que o Goiás não sofreu gol foi a vitória fora de casa, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, em 12 de julho, pela 16ª rodada.