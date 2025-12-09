A temporada esportiva do Goiás foi encerrada no fim da Série B, com a permanência da equipe na competição após perder o acesso na última rodada, mas o ano do clube esmeraldino termina com a terceira demissão de técnico e o aumento no pagamento de multas rescisórias a esses profissionais. Fábio Carille foi demitido do comando da equipe alviverde e deve ser substituído por Daniel Paulista.\nFábio Carille foi o terceiro técnico demitido pelo Goiás em 2025. Antes dele, Jair Ventura tinha sido demitido em março e Vagner Mancini, a quem antecedeu, deixou o comando do clube em outubro.\nTodas as saídas foram decisões tomadas pela direção do Goiás, que rescindiu contratos antes do fim com os treinadores e essas demissões resultaram em pagamento de multas aos treinadores. Juntos, os acordos superam R$ 3 milhões. O Conselho de Administração do clube esmeraldino fez acordos para pagamentos parcelados. Todos serão concluídos apenas em 2026.