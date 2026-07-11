A outra semifinal da Copa do Mundo de 2026 será definida neste sábado (11). Em Miami, Noruega e Inglaterra medirão forças a partir das 18 horas. Mais tarde, em Kansas City, Argentina e Suíça duelam na faixa das 22 horas. Os vencedores dessas partidas vão compor o outro lado do chaveamento antes da decisão do Mundial.O duelo entre Noruega e Inglaterra colocará frente a frente dois dos melhores centroavantes do planeta, Erling Haaland e Harry Kane. O norueguês balançou as redes sete vezes nesta Copa, e o inglês ostenta seis gols. Só no mata-mata, os dois jogadores fizeram três gols cada. Haaland marcou um contra a Costa do Marfim e dois sobre o Brasil, e Kane deixou dois contra RD Congo e outro diante do México.Na outra partida, a Argentina busca seguir defendendo o título. Comandada pelo artilheiro da Copa, Lionel Messi, com os mesmos oito gols do francês Mbappé, a equipe terá de superar a sólida Suíça, que ainda não sofreu gols no mata-mata e almeja fazer o que Cabo Verde e Egito não conseguiram.Das seis seleções ainda vivas na Copa do Mundo, quatro delas já possuem títulos. A Argentina tem três taças (1978, 1986 e 2022), a França ganhou duas vezes (1998 e 2018), e Inglaterra (1966) e Espanha (2010) ganharam uma edição cada uma. No caso de Suíça e Noruega, elas tentam chegar a uma semifinal de Copa pela primeira vez.Na atual edição da Copa do Mundo, Suíça e Noruega avançaram às quartas como zebras, após eliminarem duas seleções sul-americanas: Colômbia e Brasil, nesta ordem. Já no caso de Argentina e Inglaterra, elas apenas confirmaram o favoritismo, algo que é retratado no ranking da Fifa.Na mais recente atualização da lista da entidade, feita em 11 de junho, antes da Copa, a Argentina era a 3ª colocada e a Inglaterra, a 4ª. As duas primeiras são justamente França (1º) e Espanha (2º), já classificadas à semifinal. Suíça e Noruega aparecem em 14º e 19º lugares.