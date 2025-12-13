De uma vez só, o Atlético-GO fez mais quatro contratações e aumentou a lista de opções para o elenco da temporada de 2026. Antes desta sexta-feira (12), o clube tinha contratado apenas três jogadores. Agora, mais que dobrou o número de reforços.\nQuais os planos para o futebol voltar ao Serra Dourada\nNeste novo pacote de contratações, confirmadas pelo presidente rubro-negro Adson Batista ao POPULAR, o Atlético-GO acertou com um lateral esquerdo, Guilherme Lopes, do Red Bull Bragantino; um volante, Netinho, da Ferroviária; e dois atacantes, Vitinho Lopes, do Volta Redonda, e Jader, do Cuiabá.\nAntes, o Atlético-GO contratou o lateral direito Matheus Ribeiro, o volante Igor Henrique e o atacante Kevin Ramírez.\nA chegada de Guilherme Lopes tem o objetivo de oferecer ao elenco mais uma opção para brigar pela titularidade com Guilherme Romão. Isso porque as duas únicas outras alternativas para o setor são os jovens Gustavo Daniel e Luiz Guilherme, de 20 e 19 anos, respectivamente. Embora Guilherme Lopes não seja muito mais velho (tem 23 anos), tem mais experiência - já disputou competições como Série A, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.