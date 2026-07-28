O Atlético-GO contou com boa atuação do quarteto ofensivo formado por Gustavo Coutinho, Geovany Soares, Marrony e Léo Tocantins para vencer o vice-líder Operário-PR e colar no G6 da Série B na abertura do 2º turno. Os atacantes estiveram envolvidos em todos os gols marcados pelo Dragão na vitória por 3 a 1, no estádio Antônio Accioly, nesta segunda-feira (27).\nO técnico Roger Silva não vinha escalando o Atlético-GO com os quatro atacantes. Léo Tocantins foi a principal novidade na formação inicial. Ele entrou no time titular na vaga do meia Guilherme Marques.\nSem um meia de origem na formação titular, Marrony atuou com mais liberdade e fez uma das melhores atuações pelo Atlético-GO. Ele conduziu jogadas, abasteceu seus companheiros de ataque e criou lances ofensivos enquanto esteve em campo.