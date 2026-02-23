A eliminação do Santos para o Novorizontino no Paulista, neste domingo (22), teve um peso ainda maior para Neymar.\nMENOS CHANCES\nNeymar terá menos chances para impressionar Ancelotti por uma vaga para jogar a Copa do Mundo. Se passasse, o Santos faria de um até três jogos a mais no Paulista. Agora, a equipe tem só o Brasileiro e a Copa do Brasil pela frente.\nA seleção terá uma convocação no próximo mês. A lista —a última antes da oficial para a Copa— está prevista para ser anunciada no dia 16 de março para os amistosos contra Croácia e França. Até lá, Neymar terá somente três jogos pelo Santos, contra Vasco, Mirassol e Corinthians, todos pelo Brasileirão.\nDirigentes do Vila Nova cercam e atacam arbitragem na saída do estádio após derrota para o Atlético-GO\nO número de jogos é curto até mesmo pensando na convocação final para a Copa, prevista para 19 de maio. Até lá, o Santos tem 15 jogos previstos, sendo 13 pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil.