Três auxiliares chegam ao Goiás junto com Fábio Carille, técnico contratado na segunda-feira (13) e que assume o time esmeraldino para buscar, nas seis últimas rodadas da Série B, o acesso à Série A.\nApós 32 rodadas, o Goiás é o último clube dentro do G4 - está em 4º lugar com 52 pontos, a 1 ponto da Chapecoense, que está em 5º.\nNa última terça-feira (14), dois adversários que poderiam ultrapassar (Chape) e encostar (Athletico-PR) no Goiás tropeçaram e empataram.\nOs auxiliares que integram a comissão técnica de Fábio Carille e chegam ao Goiás são:\nCuca: é Leandro da Silva, auxiliar de Carille desde 2017, quando estavam no Corithians\nCésar Mendes, é analista de desempenho e também trabalha com Carille desde a época do Corinthians\nDenis Luup, preparador físico, é o integrante mais recente da comissão de Carille - passou a trabalhar com o técnico em 2021, a partir da experiência no Al Ittihad, da Arábia Saudita