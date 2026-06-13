Guto Miguel nasceu envolvido com o tênis. A paixão pelo esporte é de família. O pai do tenista goiano, Luis Miguel, jogava de forma amadora e passou aos filhos o gosto pela modalidade. O atual campeão júnior de Roland Garros é o caçula de três irmãos. Luis Felipe pratica o esporte de maneira competitiva, enquanto Luis Otávio decidiu praticar o esporte por prazer e deve seguir outra carreira.A relação de Guto Miguel com o tênis começou a ficar mais forte quando ele tinha 5 anos e iniciou treinos em casa com o pai. “O Guto ficava arremessando a bola na parede da garagem de casa”, lembrou o advogado e empresário, que decidiu investir na carreira do filho mais novo.Natural de Goiânia, o tenista morou dos 2 aos 5 anos em Goianésia e sua vida com o esporte alavancou depois que a família retornou para a capital.O pai do tenista goiano levava os filhos para o Clube Social Feminino, no setor Sul, e começou a treinar os garotos. Com o passar dos tempos, Luis Felipe foi selecionado para estudar Economia nos Estados Unidos e deu sequência aos treinos no país. Em Goiânia, Guto Miguel e Tota, o Luis Otávio, praticavam o esporte com o pai.Os treinos em família no Clube Social Feminino ocorreram até 2023, mas de maneira esporádica. A partir de 2020, Guto Miguel começou a treinar com técnicos especializados. Primeiro, o tenista foi treinado por Marcela Bueno, ex-tenista profissional e que dá aulas particulares. Depois, o pai decidiu levar o filho para treinar com um amigo de infância: Irismar Bueno, ex-tenista e dono, ao lado do filho, Andrei Bueno, do Centro Esportivo ProTênis.No meio de 2023, Guto Miguel mudou para Brasília, quando tinha 13 anos, e ingressou no time Dumont Tennis, liderado pelo técnico Santos Dumont. No começo, o jovem morava na casa de amigos de seus pais. Isso durou até o fim de 2023, quando toda a família foi para Brasília, onde mora até hoje.Guto Miguel treina no Iate Clube de Brasília e, desde 2023, passou a disputar torneios chancelados pela Federação Internacional de Tênis (ITF), como são os Grand Slams: Wimbledon, Australian Open, US Open e Roland Garros. Além disso, já atuou em um ATP, o Rio Open, em fevereiro deste ano - entrou na chave principal. O goiano perdeu na estreia, mas deixou boa impressão.O tenista goiano já disputou todos os torneios de Grand Slam na categoria júnior e recentemente foi campeão em Roland Garros, campanha que levou Guto Miguel ao 1º lugar no ranking júnior da ITF.A entrada nas principais competições do tênis permitiu ao tenista goiano alguns treinos com referências do esporte. Ele já fez atividades com Novak Djokovic, João Fonseca, Holger Rune e teve uma semana de treinos no Centro de Treinamento de Rafael Nadal, na Espanha.