O novo diretor de futebol do Goiás tem histórico com o rival Vila Nova. Michel Alves, que é dirigente desde 2018, fez parte do elenco campeão goiano com o time colorado em 2005. O defensor participou da campanha do que foi, até este ano, o último título estadual do Tigre.\nGaúcho de Pelotas-RS, Michel Alves foi revelado pelo Brasil de Pelotas no início dos anos 2000. A passagem dele pela equipe rubro-negra foi até 2004. Em 2005, o goleiro acertou com o time colorado e foi campeão goiano em seu primeiro campeonato pelo Tigre.\nMichel Alves ainda disputou a Série B e a Copa do Brasil naquela temporada antes de se transferir para o Juventude. Ele ficou três anos na equipe alviverde antes de defender o Internacional em 2009 e o Ceará em 2010.\nEm 2011, Michel Alves voltou ao Vila Nova e registrou o maior número de jogos disputados em uma temporada: 53 partidas, pela Série B e Goianão. No seu retorno ao Estadual, o goleiro foi eliminado pelo Goiás na semifinal.