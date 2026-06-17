O duelo entre Gana e Panamá na noite desta quarta-feira (17) contará com a presença do único jogador em atuação na Copa do Mundo de 2026 que já jogou no futebol goiano. Eric Davis, lateral esquerdo da seleção panamenha, defendeu o Vila Nova entre as temporadas de 2024 e 2025.O jogador, hoje com 35 anos, teve uma passagem discreta pelo clube colorado. Eric Davis disputou apenas sete partidas pelo Vila Nova, marcou um gol e deu uma assistência. Todos esses registros foram na temporada de 2024, pela Série B.Eric Davis marcou seu único gol pelo Vila Nova na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no OBA, no dia 25 de agosto de 2024, pela 23ª rodada da Série B. Ele marcou após cobrança de falta, que passou por cima da barreira do time mineiro, e fez um belo gol na meta localizada próxima à sede administrativa do clube colorado.O jogo contra o América-MG foi o segundo de Eric Davis pelo Vila Nova. Ele havia estreado na partida anterior, na vitória por 3 a 2 sobre o Novorizontino, fora de casa. Logo depois do jogo contra o time paulista, o lateral foi apresentado pelo clube goiano.Em sua apresentação, Eric Davis disse que era um sonho jogar no futebol brasileiro. “Para mim sempre foi um sonho, desde criança, jogar no Brasil. O futebol brasileiro, como nós sabemos, é um dos melhores do mundo, talentoso. A referência é que o futebol europeu é mais tático, mais físico, mas espero me adaptar rapidamente e estar disponível para o que o técnico (Luizinho Lopes) quer”, afirmou o lateral no dia 22 de agosto de 2024.Eric Davis demorou para ficar disponível para atuar pelo Vila Nova. A contratação do atleta ocorreu na virada do mês de julho para agosto. Ele aguardou quase três semanas para ser regularizado. Os trâmites foram mais burocráticos do que o normal pelo fato do Panamá ser um país que não pertence ao Mercosul.O início no Vila Nova foi promissor. Eric Davis disputou sete partidas, praticamente de maneira consecutiva, e deixou boas impressões.Seu último jogo pelo Vila Nova foi no dia 22 de outubro de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, pela 33ª rodada da Série B. Antes da partida, Eric Davis já tinha ficado fora de alguns jogos por problemas musculares.As lesões, principalmente no joelho, foram determinantes para o fim da passagem do jogador. Eric Davis não voltou a atuar no final da temporada de 2024 e não conseguiu estar apto fisicamente para jogar em 2025. O lateral tinha contrato até o fim de 2025, mas o vínculo foi rescindido em maio daquele ano. Eric Davis integrou o elenco que foi campeão goiano, mas não entrou em campo na campanha do Estadual que encerrou o jejum de 20 anos do Tigre sem vencer a competição.Na seleçãoQuando o Vila Nova contratou Eric Davis, o lateral já tinha um longo histórico com a seleção do Panamá. O jogador foi convocado pela primeira vez na temporada de 2010. Antes de chegar ao Tigre, ele disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, jogou oito edições da Copa Ouro, torneio que reúne seleções da América do Norte, Central e Caribe, além de uma edição da Copa América, em 2024 nos Estados Unidos.Eric Davis fez parte do ciclo do Panamá para a Copa do Mundo de 2026 com nove jogos, dois gols e duas assistências nas Eliminatórias da Concacaf. Esse é o segundo Mundial que a seleção panamenha participa na história. Na Rússia, em 2018, a equipe foi eliminada na fase de grupos e não venceu nenhuma partida na chave que tinha Bélgica, Inglaterra e Tunísia.Por Panamá, Eric Davis tem 109 jogos, com 47 vitórias, 26 empates e 36 derrotas. Ele marcou 11 gols e distribuiu 13 assistências por sua seleção.Eric Davis nasceu na cidade de Colón, a segunda maior do Panamá, e começou a jogar futebol pelo Árabe Unido, do seu país. Na carreira, o lateral jogou no Uruguai (Fénix), passou oito anos no FC Dac 1904, da Eslováquia, teve uma rápida passagem pelo DC United, dos Estados Unidos, voltou a jogar no país eslovaco para defender o FK Kosice antes de ser contratado pelo Vila Nova em 2024.Depois de ter deixado o Tigre, Eric Davis voltou ao seu país natal e acertou com o Plaza Amador. Ele retornou aos gramados em julho de 2025 e conseguiu voltar a jogar com regularidade apenas neste ano. No seu atual clube, o lateral tem 28 jogos, sendo 22 em 2026. Ele marcou três gols e deu nove assistências.Na Copa do Mundo de 2026, o Panamá está no Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Inglaterra. A estreia, provavelmente com Eric Davis de titular, será contra Gana, nesta quarta-feira (17), a partir das 20 horas, em Toronto, no Canadá. O time panamenho também vai enfrentar a Croácia no Canadá (2ª rodada, dia 23) e encerra a fase de grupos diante da Inglaterra, nos Estados Unidos (3ª rodada, dia 27).