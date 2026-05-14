O goleiro Thiago Rodrigues deve ser o escolhido pelo técnico Daniel Paulista para substituir Tadeu, que sofreu uma fratura na tíbia (canela) e será desfalque por tempo indeterminado. O novo titular entrará em campo no próximo sábado (16) contra o Botafogo-SP pela 9ª rodada da Série B.Thiago Rodrigues defende o Goiás desde a temporada de 2024 e tem apenas dois jogos disputados pelo clube esmeraldino. O experiente jogador de 37 anos deve assumir o gol esmeraldino enquanto Tadeu não estiver disponível.Em 2026, Thiago Rodrigues completa 18 anos de carreira como atleta profissional. Ele defendeu o Paraná, que é o clube que o revelou e pelo que mais jogou (95 jogos). O goleiro também tem passagens de destaque pelo CSA (48 partidas entre 2020 e 2021) e pelo Vasco (50 jogos em 2022).No CSA, brigou pelo acesso à Série A nas duas temporadas - o time alagoano foi 5º colocado nas duas edições da Série B em que teve Thiago Rodrigues como titular. Em 2022, o goleiro conquistou seu primeiro acesso à elite com o Vasco - foi o 4º colocado.No ano seguinte, com o Vitória, Thiago Rodrigues iniciou a atual fase de sua carreira em que se tornou um importante líder no vestiário e jogou menos. No clube rubro-negro, ajudou na evolução de Lucas Arcanjo, que até hoje defende a equipe baiana. Em 2023, o Leão conquistou o título da Série B.Desde 2024, Thiago Rodrigues defende o Goiás. O jogador tem papel importante no vestiário do clube, é um dos líderes do elenco e tem relação próxima com o goleiro Tadeu, além de orientar e passar experiência para atletas mais jovens, casos de Ezequiel e Murillo Carvalho.O goleiro disputou apenas dois jogos pelo clube esmeraldino. A estreia só foi ocorrer em fevereiro de 2025. Por causa do calendário apertado, o Goiás disputou dois jogos em dias seguidos. Um contra o União Rondonópolis-MT pela Copa Verde e outro diante da Aparecidense pelo Campeonato Goiano.A estratégia da então comissão técnica liderada por Jair Ventura foi escalar equipe alternativa no Regional e os titulares no Goianão. Thiago Rodrigues atuou na vitória por 2 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT. O segundo jogo disputado pelo goleiro foi durante a Série B do ano passado. Pela primeira vez em seis anos de Goiás, o goleiro Tadeu foi suspenso. Ele recebeu três cartões amarelos e não participou do empate sem gols com o Coritiba, pela 26ª rodada. Thiago Rodrigues foi destaque na partida com seis defesas.A efetivação de Thiago Rodrigues como titular também vai alterar a opção de goleiro no banco de reservas do Goiás. O jovem Murillo Carvalho, de 19 anos, vai ganhar espaço como suplente.Cria da base esmeraldina, o defensor tem Tadeu como um dos seus ídolos e até passou a cobrar pênaltis pelo time sub-20 do Goiás. Ele tem três gols marcados na base. Nos dois últimos anos, o goleiro foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior.Desde que retornou da edição da Copinha deste ano, Murillo foi integrado ao time profissional. Ele treina todos os dias com a equipe principal e foi relacionado para cinco partidas neste ano.Outro goleiro do Goiás está no departamento médico: Ezequiel. Ele se recupera de cirurgia ligamentar no ombro esquerdo. O jogador de 22 anos está em fase final de pós-operatório e deve iniciar a fase de transição (última antes da liberação para treinos sem restrições) em breve.Desde que Tadeu foi contratado pelo Goiás, o goleiro de 34 anos só ficou fora de 32 partidas, sem contabilizar o jogo de sábado contra o Botafogo-SP. Essa é a quarta vez que ele será ausência por problema clínico.As outras ocasiões foram uma concussão em 2019 (ficou fora de dois jogos), Covid-19 em 2020 (dois jogos) e uma fissura na mão em 2023 que tirou o atleta de cinco partidas.Em 21 jogos, o goleiro foi sacado do time por opção técnica. Em alguns momentos, os treinadores escalaram times alternativos quando o clube goiano estava na disputa de mais de uma competição. Em 2020, por exemplo, Tadeu jogou parte da Série A em que o Goiás lutava contra o rebaixamento e Marcelo Rangel disputou algumas partidas do Goianão.Nas 32 ocasiões em que Tadeu ficou fora de jogos do Goiás, apenas quatro goleiros atuaram pela equipe esmeraldina. Marcelo Rangel foi o que mais entrou em campo, em 26 ocasiões. Matheus Alves jogou quatro vezes (em uma ele foi substituído durante o jogo por Luis Felype) e Thiago Rodrigues atuou em duas ocasiões.