Para 2026, o Atlético-GO foca na formação de um elenco que mescla atletas experientes em competições nacionais - especificamente a Série B, na qual o clube buscará o acesso - e jovens que possam agregar vigor físico, competitividade e ambição profissional. Nomes como o volante Geovane (ex-Vila Nova, Goiás e Aparecidense) e o uruguaio Kevin Ramírez enquadram-se no perfil de veteranos.
O Dragão também acertou o retorno de dois conhecidos da torcida: o lateral Matheus Ribeiro e o volante e meia Igor Henrique, ambos com experiência na Série B e identificação com o clube. Dos dez reforços contratados até o momento, quatro têm mais de 30 anos.