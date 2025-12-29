O Goiás vai para a temporada de 2026 com a base do elenco que terminou 2025. A direção esmeraldina fez contratações pontuais com objetivo de repor saídas de atletas e trouxe caras novas na tentativa de elevar a competitividade na equipe para o ano que vem.\nFora do elenco, as mudanças foram na direção de futebol com a chegada de Michel Alves. Ele assumiu a vaga que foi ocupada por Lucas Andrino entre abril de 2024 a outubro deste ano. O novo dirigente foi o responsável por demitir o técnico Fábio Carille e fechar com Daniel Paulista, novo treinador do Goiás.\nVolante não se apresenta e deixará o Goiás após duas temporadas\nNas contratações, o Goiás foi mais tímido que os principais rivais, mas foi ao mercado para repor saídas. Todas as contratações foram nesse sentido. Até aqui, sete jogadores chegaram e o diretor Michel Alves ainda tenta fechar com pelo menos mais um meia.