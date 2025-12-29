O Vila Nova está com o elenco praticamente fechado para o início do Goianão 2026. Após atingir a meta de dez contratações e liberar jogadores que não estavam mais nos planos, o Tigre iniciou a pré-temporada com 26 atletas, mas este número vai diminuir antes do começo do Campeonato Goiano.\nVolante é destaque em ano de altos e baixos no Vila Nova\nDesde o final de outubro, o Vila Nova iniciou um desmanche em seu elenco. Dezesseis jogadores deixaram o clube: os goleiros Kozlinski e Victor Hugo, os zagueiros Walisson Maia e Marcondes, os volantes Miticov, Arilson, Igor Henrique, Ralf e Nathan Melo, os meias Jean Mota e Dodô, e os atacantes Guilherme Parede, Bruno Mendes, Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva\nApós o fim da Série B, a diretoria do Vila Nova afirmou que trabalharia com dez contratações para 2026, e atingiu exatamente este número. Neste momento, o plantel possui 26 jogadores. No entanto, o zagueiro da base Vitor Graziani não deve ser aproveitado e está em processo de finalização de contrato. O mesmo vale para o atacante Ruan Ribeiro.