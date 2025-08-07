A revista France Football divulgou nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e times de futebol da temporada passada.\nRaphinha, do atual campeão espanhol Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid, disputam o prêmio de melhor jogador da temporada.\nNa categoria feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, recém-campeãs da Copa América com o Brasil, estão no páreo.\nBotafogo (melhor time), Estêvão (melhor jovem de até 21 anos), Alisson (melhor goleiro) e Arthur Elias (melhor técnico de equipes femininas) também representam o Brasil na disputa.\nA edição de 2024 da Bola de Ouro foi marcada pela polêmica vitória do meia espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando os prognósticos que indicavam a vitória de Vinicius Junior.