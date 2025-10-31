O Goiás está em busca do 6º acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio à reta final da Série B, o POPULAR conversou com personagens dos cinco acessos anteriores do clube à elite nacional, e todos eles deram dicas e conselhos para que o objetivo seja assegurado novamente neste ano.\nO primeiro acesso do Goiás aconteceu em 1994, quando o time foi vice-campeão da Segundona. Um dos nomes daquela equipe foi o lateral direito Zé Teodoro, que também defendeu clubes como São Paulo e Fluminense ao longo de sua carreira. Para o ex-defensor, hoje aos 61 anos de idade, o esmeraldino precisa ir para cima.\n“No momento do nosso acesso em 94, o grupo se comprometeu mais, assumiu, chamou a responsabilidade. No momento decisivo, temos que ser um pouco mais ousados. E a gente cobrava isso, atitude, imposição do grupo, tinha liderança dentro do campo. Tinha a questão do ambiente, da confiança, né. Eu não estou vivendo o Goiás ultimamente, não sei como está o vestiário, o ambiente, mas a contratação desse último treinador (Fábio Carille) é uma tendência de que o Goiás possa arrancar”, opinou.