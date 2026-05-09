O returno da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana para os cinco times goianos da competição. Os jogos são espelhados: as mesmas equipes que se enfrentaram na 5ª e última rodada do turno voltam a se enfrentar, com mandos trocados, pela 6ª e 1ª rodada do 2º turno.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nNeste sábado (9), quatro jogos terão times goianos em campo. Às 16 horas, a Aparecidense recebe o Brasiliense no Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O Camaleão terminou o turno no Grupo A3 dentro da zona de classificação, com sete pontos, mesma pontuação do Brasiliense, e quer manter o ritmo para ir ao mata-mata. Na última rodada, em Brasília, as equipes ficaram no 1 a 1, e Kleberson foi expulso na reta final e será desfalque para o time goiano na partida.