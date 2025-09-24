O Racing sequer precisou usar a vantagem construída fora de casa no jogo de ida, bateu o Vélez Sarsfield de novo, mais uma vez por 1 a 0, e tornou-se o primeiro time a carimbar vaga na semifinal da Libertadores. O duelo no El Cilindro, em Avellaneda, teve duas bolas na trave por parte dos mandantes e acabou com gol de Solari.\nO time de Gustavo Costas pode encarar o Flamengo na próxima fase do torneio. Os cariocas encaram, na quinta, o Estudiantes em La Plata após vitória por 2 a 1 no Maracanã. Quem avançar, medirá forças com os já classificados.\nO outro lado da chave ainda tem River Plate, Palmeiras, LDU e São Paulo, que também lutam pela sobrevivência na Libertadores entre nesta quarta-feira (24) e quinta.\nQUEM PRECISAVA DO RESULTADO?\nO Racing não entrou em campo com o "regulamento embaixo do braço" e instalou uma blitz em um desligado Vélez desde o início da partida. Mesmo com a vantagem no placar agregado, a equipe fez valer o uso de sua torcida e só não balançou as redes antes do intervalo porque a trave - e Marchiori - apareceram. Os visitantes, por outro lado, sequer chutou no gol.