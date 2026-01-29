Na vitória por 2 a 0 sobre o Centro Oeste, pela 6ª rodada do Goianão, o atacante Rafa Silva marcou o seu primeiro gol pelo Vila Nova, comemorou o feito e afirmou que espera ser “o primeiro de muitos”. Além disso, o jogador destacou a dupla com Dellatorre, atual artilheiro colorado na temporada, com quatro bolas na rede.\n“Viemos com um só pensamento, a vitória. Sabíamos da dificuldade do campo, do calor, mas não podíamos usar isso como desculpa. Fizemos uma boa partida, no meu ponto de vista, e pude marcar o meu primeiro gol. Espero que seja o meu primeiro de muitos. Eu, como atacante, me cobro muito. Sabia que estava fazendo um bom trabalho e que na hora certa o gol iria aparecer”, comentou.\nRafa Silva começou o jogo como titular e marcou o segundo gol do Vila Nova na partida, disputada no Estádio Jaime Guerra. Antes disso, Dellatorre havia anotado o primeiro. E a dobradinha quase deu ainda mais certo, quando Dellatorre deu bom passe para Rafa Silva, que acabou mandando para fora. Mesmo assim, é uma parceria de potencial, segundo o jogador.