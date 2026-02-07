O técnico Rafael Lacerda disse que o Atlético-GO vive momento ruim no Campeonato Goiano e a “cobrança interna será forte” no Dragão. Neste sábado (7), a equipe atleticana perdeu, de virada, por 2 a 1, para o Goiatuba, pela 8ª rodada e encerramento da fase de classificação do Goianão.\n“Ficamos incomodados porque tivemos uma semana boa de treinos. A gente já tinha feito um jogo ruim contra o Crac. Não é um momento bom, precisamos fazer reflexões, repensar algumas coisas, escolhas. A responsabilidade final é minha, eu que escalo, mas vamos rever algumas coisas. A minha expectativa era de um jogo melhor”, afirmou o treinador.\nRafael Lacerda afirmou que “a cobrança interna será forte” nos próximos dias no Atlético-GO. O treinador cobrou melhor desempenho da equipe em jogos contra times do interior.