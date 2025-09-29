O técnico Rafael Lacerda admitiu que a preparação do Atlético-GO para o clássico contra o Goiás foi diferente e possui outra motivação por ser um clássico. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (30), na Serrinha, no encerramento da 29ª rodada da Série B.\n”Eu poderia dizer que não, porque são os mesmos três pontos, mas envolve muita coisa. Uma rivalidade de anos, uma cidade, um estado. É um jogo diferente, são situações diferentes. Você percebe que todos estão mais concentrados. Então é uma responsabilidade enorme, mas estamos preparados e esperamos conquistar uma grande vitória, que será importante para a sequência da competição“, disse o treinador.\nO treinador vive bom momento no comando do Atlético-GO, são três vitórias seguidas que fizeram com que a equipe subisse na tabela da Série B. Rafael Lacerda avalia que o time está preparado para o clássico e espera ampliar a boa fase na competição.