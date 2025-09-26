O técnico Rafael Lacerda valorizou a vitória sobre o América-MG no Estádio Antônio Accioly e dedicou o triunfo à torcida, além de ressaltar que o elenco evolui a cada jogo da Série B. Nesta quinta-feira (25), o Dragão bateu o Coelho por 1 a 0, chegou aos 41 pontos e se aproximou da faixa do acesso (G4) à Série A.\n"Este grupo está criando muita casca", definiu o técnico, que agora começa a pensar na estratégia para o clássico diante do Goiás, na terça-feira (30), na Serrinha..\nRafael Lacerda teve desfalques para o jogo contra o América-MG, mas o principal deles foi a ausência do lateral esquerdo Guilherme Romão, que estava suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Na função, o treinador iniciou com o volante Luizão e depois fez outra improvisção com o zagueiro Heron.\n"O Heron teve dificuldades para jogar comigo porque sofreu algumas lesões e pouca sequência de treino", disse o técnico, justificando porque não começou o jogo com Heron. O treinador também elogiou o defensor pela entrega, disposição e marcação firme sobre o boliviano Miguelito.