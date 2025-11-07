O técnico Rafael Lacerda encerrou a preparação do Atlético-GO para o jogo deste domingo (9), fora de casa, diante do Criciúma-SC, no Estádio Heriberto Hulse. Com chances mínimas de chegar ao G4 da Série B, o treinador exige comprometimento do elenco nos três últimos jogos para terminar a competição de forma digna. A sequência de partidas começa contra o time catarinense, segue com o Operário-PR e termina diante da Chapecoense.\nO time atleticano tem 51 pontos, e a meta estabelecida pelo técnico é chegar aos 60. O primeiro desafio é vencer o Criciúma, que caiu de produção não ganha há três partidas.“Faço todo dia esta pergunta aos atletas. Sempre temos um papo rápido aqui, antes de começar os treinos. Ontem (quinta-feira, 6), fiz. Vou fazer de novo, hoje (sexta-feira, 7). Somos profissionais, somos pagos para isso, daqui (clube) vem o sustento de nossas famílias. Todo dia falo que, se alguém não está motivado, não está com a cabeça 100% para buscarmos uma vitória lá (Criciúma-SC), é só me dizer que não levo. Nossos treinamentos têm sido bons. O principal é estar com a cabeça muito focada”, garantiu o técnico atleticano.