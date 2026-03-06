O Atlético-GO encerrou, na manhã desta sexta-feira (6), a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. O técnico Rafael Lacerda segue em dúvida sobre qual formação tática vai escalar o Dragão no primeiro duelo da decisão.\nNesta sexta-feira, Rafael Lacerda fez uma mudança tática, do 4-4-2 para o 4-3-3, em relação ao treino de quinta-feira (5).\nNa última atividade, o treinador trocou o volante Leandro Vilela, que treinou na quinta-feira, pelo atacante Bruno José e fez teste na formação 4-3-3.\nA equipe base teve: Paulo Vitor; Matheus Ribeiro, Nata Felipe, Adriano Martins, Guilherme Lopes; Igor Henrique, Ariel, Guilherme Marques; Bruno José, Léo Jacó e Derek. O atacante uruguaio Kevin Ramírez está suspenso.\nO treinamento no CT do Dragão teve, também, a presença de dois antigos titulares que estavam se recuperando de lesões: o zagueiro Tito e o volante Matheus Índio. Eles têm chance de serem relacionados no clássico.