O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, manteve a invencibilidade nos clássicos goianos. Em seu primeiro duelo goianiense no comando do Dragão, o treinador empatou sem gols com o Goiás e chegou ao sexto clássico sem derrota - os outros cinco foram quando ainda estava no Vila Nova. O comandante rubro-negro, no entanto, amentou o resultado na Serrinha.\nPara Rafael Lacerda, o Atlético-GO merecia ter vencido por ter criado as melhores chances. O Dragão pretendia sair vitorioso do clássico para dar andamento à arrancada para o acesso à Série A. "Enfrentamos um grande time. Quem perdeu os pontos foi o Atlético-GO. O Goiás ganhou um ponto", definiu o técnico.\nRafael Lacerda disse que planejou uma equipe para jogar aberta e explorar os lados. Defensivamente, o time marcou com força, tocou a bola e criou algumas chances de abrir o placar na Serrinha, no chute de Lelê que bateu na trave e nos cabeceios de Kauan e Adriano Martins, no segundo tempo.