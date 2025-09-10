Anunciado pelo Atlético-GO no dia 19 de julho, o técnico Rafael Lacerda completou oito jogos à frente do time na Série B no empate (1 a 1) com o Novorizontino, na segunda-feira (8). O treinador assumiu a tarefa de trabalhar na reformulação do elenco e ter um time forte e competitivo, na recuperação de jogadores e na melhoria do time no returno para evitar o rebaixamento à Série C.\nComo alento antes de completar dois meses de trabalho, o técnico conduziu o Dragão a um dado positivo - é o clube goiano com a melhor campanha no 2º turno, após seis rodadas. O Atlético-GO somou nove pontos (50%) dos 18 disputados, contra oito pontos do Vila Nova e sete pontos do Goiás no mesmo recorte.\nO Atlético-GO, na gestão Rafael Lacerda, ganhou duas vezes, empatou quatro e teve duas derrotas. O clube deixou de falar em acesso, apesar de que o técnico costuma dizer que espera ver a equipe num patamar acima nas rodadas finais.