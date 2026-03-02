O Atlético-GO garantiu neste domingo (1º), no OBA, a condição de novamente ser finalista do Estadual. O Dragão segurou como pôde a pressão do Vila Nova, empurrado pela torcida, mas o time rubro-negro foi coroado pela disciplina tática, pela boa atuação do goleiro Paulo Vitor, pelo placar e a vantagem conquistados no clássico de ida, quando fez 2 a 0.\nDe volta à outra final com o Goiás, o Atlético-GO pretende voltar a ser campeão, contrariando previsões de que não seria finalista. "Não vi ninguém cravando o Atlético-GO na final.", comentou o técnico Rafael Lacerda.\nNa esteira do título, se vier, o técnico Rafael Lacerda se tornará bicampeão, pois levou o Vila Nova ao pódio no ano passado. O treinador reconheceu que voltou a montar a equipe conforme a ocasião, pois precisava do empate para avançar à decisão. Rafael Lacerda chegou a 11 clássicos sem derrotas no futebol goiano. É o "rei dos clássicos."