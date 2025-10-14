Zagueiro do São Paulo, Rafael Tolói está fora da partida contra o Grêmio, na quinta-feira (16), pelo Brasileiro.\nBAIXA CERTA\nA reportagem apurou que o defensor de 35 anos deverá permanecer em São Paulo, enquanto a delegação vai a Porto Alegre para visitar o Tricolor Gaúcho. O time embarca ao Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira (15), após sessão de treinos pela manhã.\nLeia também\n+Com elenco quase completo, Vila Nova inicia preparação para o clássico\nTolói se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa, sofrida ainda no embate contra o Ceará, há duas semanas. A expectativa inicial era de ser ausência por dez a 15 dias.\nApesar da baixa, o técnico Hernán Crespo terá o reforço de Nahuel Ferraresi para a posição, após cancelamento do amistoso entre Venezuela e Belize, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (14).